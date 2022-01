Geliatkan Produktivitas Kopi Nasional, PDIP Gandeng Erick Thohir hingga Siti Nurbaya

jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) akan menggelar Dialog Kopi Tanah Air yang dilaksanakan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/1).

PDIP mengajak sejumlah pihak, di antaranya petani, UMKM, hingga pemerintah untuk merumuskan formulasi untuk memajukan kopi nusantara ke mancanegara.

Panitia Festival Kopi Tanah Air Ono Surono mengatakan luas lahan Indonesia merupakan terbesar kedua dunia, tetapi produktivitas kopi masih rendah.

Soal produktivitas kopi, Indonesia berada pada 500 kg per hektare per tahun, kalah dengan Vietnam 2,7 ton per hektar per tahun. Meskipun demikian, kopi Indonesia punya nilai tawar di dunia.

"Itulah sebabnya, Bapak Bangsa kita, Bung Karno, juga sejak lama sudah menyadari potensi kopi dalam negeri dengan menyatakan bahwa 'Kami menghasilkan kopi yang paling baik di dunia, dari itu timbulnya ucapan a cup of Java'," kata Ono.

Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu mendorong dunia perkopian Indonesia berdikari. Parpolnya juga punya tanggung jawab Trisakti, yakni berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dengan landasan semangat gotong royong.

Ono melihat kopi merupakan komoditas unggulan yang mampu menggerakkan ekonomi kreatif anak muda di hilir dan menambah pendapatan petani di hulu. Selain itu, kopi juga merupakan komoditas yang sudah terhubung dengan supply chains industri baik di dalam maupun luar negeri.

Oleh karena itu, PDIP akan terus memperkuat program kedaulatan pangan dan mendukung sektor perkebunan dan kehutanan agar lebih produktif. Terlebih lagi, saat ini Indonesia merupakan negara produsen keempat di dunia.