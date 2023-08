Generasi Terbaru Ducati Scrambler Mengaspal di Indonesia, Ada 3 Varian

jpnn.com, JAKARTA - Ducati Indonesia baru saja meluncurkan generasi terbaru motor Scrambler dalam tiga pilihan varian.

Ducati Scrambler terbaru dibanderol seharga mulai dari Rp 377 juta. Pilihan variannya meliputi Icon, Nightshift, dan Full Throttle.

"Ducati Scrambler Icon itu harganya Rp 377 juta, sedangkan Nightshift dan Full Throttle Rp 410 juta. Semua harga berstatus off the road," jelas Direktur After Sales Ducati Indonesia Dito Mulyawadi dalam keterangannya.

Dito menambahkan untuk pengiriman unit Scrambler terbaru dimulai pada Oktober mendatang.

Menurut dia, konsumen Scrambler sejauh ini ialah penikmat baru.

"Mereka yang pengin merasakan keunggulan Ducati ketimbang merek lain," ujarnya.

Selain itu, Dito melanjutkan konsumen Scrambler juga ialah mereka yang pengin punya motor gede buat harian.

"Kalau model Ducati lain mungkin agak susah dipakai buat harian karena bobotnya. Namun, Scrambler ini lebih enteng jadi cocok untuk harian," ungkap Dito.