Genflix Hadirkan 10 Original Series Produksi Anak Bangsa, Apa Saja?

jpnn.com, JAKARTA - Genflix, penyedia layanan streaming video on demand menghadirkan original series karya anak bangsa.

Sebanyak 10 original series terbaik sepanjang 2021, yakni Diaku Imamku, Abi Ghea, Devnay, Arjuna, Alone, Galang: Musuh jadi Suami, My Sweet Doctor, Kacamata Lani, Asya Story, dan I Am In Danger tayang di Genflix.

“Genflix berkomitmen mengembangkan ekosistem perfilman, baik dengan menggandeng rumah produksi, insan perfilman, content creator, hingga pengembang aplikasi untuk terus berkarya,” kata Director Genflix Greeny Dewayanti, dalam siaran persnya, Jumat (17/12).

Liany, Head of Content Genflix menambahkan hingga kini original series mampu memikat hati pelanggan mengikuti tayangan web series.

"Kami berupaya membangun ekosistem film yang berdaya saing dengan menyediakan over the top video, menampilkan pemeran berkualitas," ujarnya.

Sosok seperti Bastian Steel, Vinnesa Inez, Yuki Kato, Masayu Anastasya, Ajun Perwira, Dea Annisa, Elina Joerg, Zikry Daulay, Dede Satria, Randy Martin, Brigitta Cynthia, Kiki Saputri, Zee Zee Shahab Verdi Solaiman, Piet Pagau, dan Inggrid Wijanarko adalah sebagian dari pemeran berpengalaman yang turut terlibat.

"Mereka memiliki rekam jejak peran di banyak film layar kaca dan perak," tutur Liany.