GIGI dan Koplo Panturas Hibur Malam Tahun Baru di Episode Gading Serpong

jpnn.com, SERPONG - Hotel Episode Gading Serpong menggelar perayaan spesial menyambut tahun baru 2025, bertema The Magical Sparks New Year’s Eve Celebration: A Night of Wishes.

Acara puncak yang akan berlangsung pada 31 Desember 2024, di Garuda Grand Ballroom ini menjanjikan kemeriahan luar biasa dengan penampilan eksklusif dari GIGI Band.

Bersama GIGI Band, yang dikenal lewat lagu-lagu hits seperti 11 Januari dan Nakal, malam pergantian tahun ini akan menjadi momen penuh nostalgia dan harapan.

Penampilan mereka akan makin semarak dengan kehadiran Koplo Panturas, yang menghadirkan nuansa musik khas yang energik, menjadikan malam itu tak terlupakan bagi semua tamu.

General Manager Hotel Episode Gading Serpong, M. Victor A Sin mengatakan, ada hadiah spesial yang bisa dibawa pulang tamu pada malam tahun baru nanti.

"Grand prize berupa satu unit Honda Stylo 160 ABS siap diberikan kepada tamu yang beruntung," kata Victor, dalam keterangannya, Kamis (28/11).

Selain itu, berbagai door prize menarik dan aktivitas seru lainnya turut memeriahkan malam pergantian tahun.

Untuk menikmati perayaan ini, Hotel Episode menawarkan berbagai paket eksklusif, termasuk Paket Dinner & Concert seharga Rp.1.800.000 per orang.