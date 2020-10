Gim Asah Otak Poker Garuda Ajak Bermain Satu Tangan

jpnn.com, JAKARTA - Gim asah otak Poker Garuda bisa menjadi salah satu pilihan mengusir kebosanan selama berada di rumah akibat pandemi Covid-19.

Gim yang baru dirilis September lalu ini memperkenalkan cara bermain dengan satu tangan.

Dengan cara itu diharapkan bisa menambah daya juang dan pola pikir pemain untuk menemukan strategi di lapangan.

"Masa-masa sulit seperti ini memang dibutuhkan banyak strategi dan keterbukaan informasi yang mumpuni," kata Danuar Drajat, Brand Manager Poker Garuda, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/10).

"Satu sisi perut harus terisi, satu sisi harus menjaga diri dari pandemi. Oleh karena itu, Poker Garuda turut hadir sebagai salah satu solusi,” lanjutnya.

Seperti diketahui, permainan poker online satu tangan merupakan istilah dalam bermain poker di dunia nyata.

Dalam permainan poker, terdapat kategori seperti straight Flush, Four Of Kind, Full House, Flush, Straight, Three of Kind, Two Pair, One Pair dan High Card.

Para pemain berlomba untuk mendapatkan kartu dengan nilai tertinggi dan berhak mendapat hadiah yang mumpuni.