jpnn.com, JAKARTA - Girlband baru bernama SUN akhirnya debut melalui single bertajuk Shine.

Girlband tersebut terdiri dari Atha (22), Ji En (17), Nabila (20), Tasya (22), dan Soo Jin (15).

Adapun girlband SUN merupakan besutan Teguh Sanjaya, yakni pendiri Cherrybelle sekaligus founder gerakan We Can Be Winners.

Single debut SUN yang berjudul Shine ternyata memiliki pesan khusus bagi para penikmat musik.