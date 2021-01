Gisel Tersangka, Bagaimana Hubungannya dengan Wijin?

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Melaney Ricardo mengungkap hubungan asmara Gisella Anastasia atau Gisel dengan kekasihnya, Wijaya Saputra alias Wijin, yang kini menjadi sorotan.

Banyak yang mempertanyakan nasib hubungan keduanya. Terlebih, Gisel telah ditetapkan sebagai tersangka kasus video asusila bersama Michael Yukinobu De Fretes.

"Hubungan mereka fine fine saja sih," kata Melaney Ricardo, dilansir dari tayangan YouTube Nit Not, Selasa (5/1).

Melaney mengatakan bahwa dirinya dan teman-teman sering memastikan kondisi Gisel dan Wijin.

"Kami selalu tanya, how are you?, how do you feeling bro?. Tapi it's oke. Mereka merespons dengan sangat baik," ujar Melaney.

Istri Tyson Lynn itu juga tidak mau menanyakan terlalu dalam mengenai kasus yang tengah dihadapi oleh sahabatnya itu.

"Kami berusaha untuk tidak membahas hal itu. Kami berdoa untuk dia, menopang dia dalam doa," beber Melaney.

Ia juga berpesan kepada pemilik nama asli Gisellea Anastasia itu untuk tetap sabar dan tabah menjalani kasus tersebut.