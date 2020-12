Gisel Tersangka Video Syur, Wijaya Saputra Akhirnya Beri Dukungan

jpnn.com, JAKARTA - Pebasket Wijaya Saputra alias Wijin memberi dukungan kepada Gisella Anastasia yang ditetapkan sebagai tersangka kasus video syur 19 detik.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia sengaja mengunggah foto kekasihnya yang akrab disapa Gisel itu.

Wijin lantas menulis kalimat penyemangat untuk mantan istri Gading Marten itu pada keterangan foto.

"Hai kamu, si cantik yang baik hati. Menjadi orang baik tidak akan pernah rugi karna tuhan melihat hati. Suatu saat kebaikan itu akan kembali padamu, tanpa kamu memelas kepada dunia," ungkap Wijaya Saputra, Rabu (30/12).

Wijin kemudian mengingatkan Gisel agar percaya bahwa tuhan tidak tidur.

Selain itu, dia juga menyertakan ayat Matthew 5:44 dari alkitab.

"I love you, god is good all the time," imbuh Wijin.

Diberitakan sebelumnya, pihak kepolisian telah menetapkan Gisel sebagai tersangka akibat video syur berdurasi 19 detik.