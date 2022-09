GKSB DPR-Parlemen Finlandia Lakukan Pertemuan, Ini yang Dibahas

jpnn.com, JAKARTA - Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR melakukan pertemuan dengan Committee for the Future Parlemen Finlandia.

Dalam pertemuan tersebut mereka membahas berbagai isu penguatan untuk global recovery, yakni berkaitan pemulihan pasca pandemi Covid-19 dan situasi tak stabil karena geopolitik Ukraina dan Rusia yang memberikan implikasi sangat luas terhadap berbagai sektor khususnya sektor ekonomi.

Atas dasar itu, kedua belah pihak membicarakan berbagai penguatan kerja sama di sektor ekonomi, investasi, dan perdagangan yang menguntungkan kedua negara.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Mercy Christie menerima Parlemen Finlandia dipimpin Chair of the Committee for the Future of Parliament of Finland Mr. Joakim Strand yang digelar di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9).

Hadir Anggota GKSB DPR RI-Parlemen Finlandia yang juga Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani dan Anggota GKSB DPR RI-Parlemen Finlandia yang juga Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti.

“Tadi kami mendiskusikan berbagai penguatan kerja sama sektor ekonomi, investasi, dan perdagangan yang menguntungkan kedua negara,” ujar Mercy.

Disisi lain, ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, dalam pertemuan kedua belah pihak saling memberikan komitmen kuat untuk bisa mempengaruhi kebijakan masing-masing dalam tugas di Parlemen baik sisi anggaran, legislasi, pengembangan.

Selain itu, mereka juga membahas rancangan regulasi, program-program tersebut dapat mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan mengingat setiap anggota Parlemen adalah salah satu faktor kunci dalam menentukan kebijakan negara.