Gofar Hilman: Stigma Pelecehan Seksual Kayak Cocok Banget Sama Gue

jpnn.com, JAKARTA - Gofar Hilman mengatakan dirinya sempat down melihat tanggapan masyarakat terhadap isu pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya.



"Gue melihat sentimen publik ya menyudutkan gue, seakan-akan pribadi gue sangat-sangat buruk tanpa mengenal secara pribadi," ujar Gofar melalui akunnya di Instagram, Kamis (24/6).



Akibat respons publik terhadap isu tersebut, penyiar radio itu bahkan berpikir dirinya disudutkan karena penampilannya.



Dia merasa menjadi pantas dianggap sebagai pelaku pelecehan seksual akibat caranya bertutur kata, tingkah laku, dan interaksinya dengan orang lain, terutama lawan jenis.



"Stigma pelecehan seksual kayak cocok banget sama gue begitu dan itu enggak fair," ucap Gofar Hilman.



"Ya memang gue sering ngomongin seks dan perempuan, tetapi itu jelas banget bahwa semuanya harus konsensual dan pastinya yang penting bertanggung jawab," sambungnya.



Dia pun meminta maaf apabila gaya bicara dan pembahasannya di media sosial tak bisa diterima banyak orang.



Menurutnya, dia hanya ingin jujur dalam berkarya dan berekspresi. "Enggak ada maksud apa-apa," kata pemain film Me & You vs The World.



Terlepas dari pandangan tersebut, Gofar menegaskan dirinya akan menangani kasus dugaan pelecehan seksual itu dengan serius.

Alasannya, tuduhan tersebut sangat bertentangan dengan apa yang dia yakini dan jalani.

Dia pun berharap, masalah tersebut segera menemukan titik terang sehingga dapat terungkap siapa yang benar dan salah.



"Gue, Gofar Hilman, sangat siap mengikuti proses yang akan dijalani," serunya. (mcr7/jpnn)