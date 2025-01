Hubungan Terlarang Bu Guru dengan Muridnya, Punya Anak, Terungkap karena Wajah Mirip

jpnn.com, NEW JERSEY - Seorang wanita yang berprofesi sebagai guru di New Jersey, Amerika Serikat (AS), terpaksa meringkuk di balik jeruji besi.

Penyebabnya, guru bernama Laura Caron itu menjalin hubungan terlarang dengan murid sekolah dasar atau SD.

Hubungan tak pantas itu sampai membuat Bu Laura hamil. Kini, putranya dari hasil hubungan terlarang itu sudah berusia lima tahun.

Begini ceritanya. Laman 6abc.com mewartakan awalnya Bu Laura mengajar di sebuah SD di Middle Township, New Jersey pada rentang waktu 2016-2020. Adapun korban ulah mesumnya ialah muridnya sendiri.

Saat hubungan terlarang itu mulai terjalin, Bu Laura masih berusia 28 tahun, sedangkan muridnya baru 11 tahun.

Bu Laura tinggal di kawasan Cape May Court House, New Jersey. Dia kerap mengajak si murid menginap di rumahnya, bahkan tidur di ranjang yang sama.

Pada 2019, Bu Laura melahirkan bayi laki-laki. Namun, kasusnya baru terungkap belakangan ini.

Pengungkapan kasus itu bermula dari unggahan ayah korban di Facebook pada Desember 2024. Isi unggahan itu berupa kecurigaan tentang kemiripan antara wajah si murid dengan putra Bu Laura.