Gravity Game Bakal Merilis Gim Mobile Tentang Kerajaan di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pengembang gim asal Korea Selatan, Gravity Game Link segera merilis The Lord: Age of Renaissance.

Gim yang memadukan genre antara role-playing game (RPG) dengan real-time strategy (RTS) itu bakal diluncurkan di Indonesia pada kuartal kedua 2021.

Gim tersebut memiliki latar belakang cerita mengenai era medieval yang terjadi di belahan benua Eropa.

Di antaranya cerita mengenai peristiwa peperangan Troy, pertempuran Thermopylae, perang sipil War of The Roses, dan masih banyak lagi.

"Kami yakin The Lord akan membawa warna tersendiri untuk komunitas game di Indonesia", ujar President of Gravity Game Link Harry Choi dalam siaran persnya, Selasa (1/6).

Pada gim tersebut pemain berperan menjadi baginda raja yang memerintah dan memimpin sebuah Kerajaan.

Dalam perjalanan memimpin dan membangun kerajaan, pemain akan ditemani oleh beragam tokoh sejarah yang fenomenal, mulai dari Lancelot Knigts of Round Table, Leonidas of Sparta, dan Alexander The Great.

Setiap Hero memiliki karakteristik dan keahlian khususnya masing-masing. Misalnya dalam hal menangani urusan diplomatik, mengelola bisnis dan perdagangan, hingga memimpin ribuan pasukan di medan pertempuran.