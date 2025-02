Green Day dan Perayaan Sempurna di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Band punk rock asal Amerika Serikat, Green Day menuntaskan kerinduan para penggemar lewat konser spektakuler di Carnaval Ancol, Jakarta pada Sabtu (15/2) malam.

Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt, dan Tre Cool itu akhirnya menginjakkan kaki kembali di Indonesia setelah terakhir kali pada 2 Februari 1996 silam.

Konser 29 tahun silam tersebut ternyata masih membekas dalam ingatan para personel Green Day.

Baca Juga: Perjuangan Promotor Mengajak Green Day Konser di Jakarta

Oleh sebab itu, Green Day pun mengaku senang sekaligus antusias akhirnya bisa menggelar konser dan merayakan perjumpaan di Jakarta.

"Akhirnya, setelah 29 tahun, kami kembali ke sini, Jakarta," kata Billie Joe Armstrong, vokalis Green Day di Carnaval Ancol, Jakarta pada Sabtu (15/2) malam.

Green Day naik panggung pada pukul 19.50 WIB, setelah lagu latar seperti Bohemian Rhapsody, Blitzkrieg Bop, We Will Rock You, I Love Rock 'n' Roll, diputar.

Baca Juga: Green Day Dipastikan Kembali Gelar Konser di Jakarta

Lagu pertama yang dimainkan oleh Green Day yakni The American Dream Is Killing Me. Hit dari album Saviors itu langsung disambut teriakan histeris serta nyanyian penonton.