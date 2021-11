Gremio Berada di Jurang Degradasi, Fan Mengamuk dan Rusak Fasilitas Stadion

jpnn.com, PORTO ALEGRE - Gremio harus menelan pil pahit di pekan ke-27 Liga Brasil dengan menelan kekalahan 1-3 atas Palmeiras.

Hal itu membuat penggemar Gremio berang bukan kepalang.

Bertanding di Stadion Arena de Gremio, Senin (1/11), Gremio sejatinya mencetak gol terlebih dahulu melalui Diego Souza pada menit 12’.

Sayang, keunggulan tim berjuluk Tricolor itu tidak bertahan hingga akhir pertandingan setelah Palmeiras mencetak tiga gol balasan melalui Raphael Velga (45+1, 45+5’) serta Breno Lopes di masa injury time babak kedua.

Gremio fans were none too pleased with Sunday’s defeat by Palmeiras…



???? pic.twitter.com/SAPZkoQrGe