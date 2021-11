Grup Musik Asal Timur Leste A2L Merilis Single Hidup

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik asal Timor Leste All About Life alias A2L mulai meniti kariernya di industri musik tanah air.



All About Life atau A2L ini pun telah merilis video lirik yang berjudul Hidup atau Moris dalam bahasa Timur Leste.



Grup musik A2L terdiri dari lima orang, yakni Gerson, Bianco, Dobzie, Ahok, dan Delio.



Dobzie mengatakan bahwa lagu Hidup sudah ditulis sejak 2019.



"Ya, yang nulis Janco pakai bahasa Timor Leste, tetapi karena kami ingin masuk industri musik Indonesia jadinya kami ubah ke Indonesia," ujar Dobzie ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (4/11).



Dia mengatakan bahwa single tersebut menceritakan soal petualangan dalam hidup dan bagaimana menghadapinya.



"Ceritanya tentang kalau hidup itu enggak gampang, tetapi enggak boleh selalu sedih dan depresi meskipun hidup itu susah," ucap Dobzie.



"Semua orang punya masalah jadi jangan terlalu dibawa susah hidupnya."



Dobzie mengatakan bahwa dia dan keempat anggota A2L lainnya sudah berkecimpung di dunia musik sejak di Timor Leste.



Namun, mereka memiliki alasan tersendiri mengapa memilih berkarier di Indonesia.



"Kami bermusik, kan, di dalam negeri di Timor Leste ketika kami masuk ke Indonesia dapat tantangan baru," kata Dobzie.



PR of SRN Entertainment Evita Laoh mengatakan bahwa A2L akan membawakan warna baru di dunia musik Indonesia.



“Dengan hadirnya A2L dan lagu terbaru mereka yang berjudul Hidup - Moris akan membawa warna baru," tutur Evita Laoh.



"Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi saat ini, kami berharap lagu ini menjadi motivasi bagi semua untuk terus semangat menjalani hidup," imbuh Evita. (mcr7/jpnn)



