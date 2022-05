Gubernur Khofifah Tekankan Pendidikan Harus Mampu Membangun Karakter dan Peradaban

jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa menekankan pentingnya untuk bersama-sama memulihkan pendidikan Indonesia, khususnya di Jatim.

"Kita harus tetap bergerak untuk menjaga komitmen bersama demi memajukan pendidikan dengan tujuan mencetak SDM unggul," kata Gubernur Khofifah.

Hal itu disampaikan Gubernur Khofifah dalam menyampaikan arahan sebagai inspektur upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2022 yang digelar Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi, Jumat (13/5).

Menurut Khofifah, masyarakat di era digital saat ini dituntut untuk mampu berpikir dan bergerak out of the box sebagai upaya membawa pendidikan lebih baik melalui kemerdekaan dalam belajar.

Gubernur Khofifah saat menyematkan tanda penghargaan Satya Lancana Karya Satya kepada tiga orang penerima, Jumat (13/5). Foto: Humas Pemprov Jatim

Muaranya tentu sejalan dengan arah pembangunan manusia, yaitu SDM unggul yang akan mengantarkan kepada kemajuan Indonesia.

Dia juga menegaskan pendidikan bukan hanya sebagai wahana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.