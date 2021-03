Gugat Cerai Suami, Wulan Guritno Sempat Bahas Orang Ketiga

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Wulan Guritno secara mengejutkan menggugat cerai suami, Adilla Dimitri, setelah 12 tahun berumah tangga.

Ia mendaftarkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Kamis (25/2) lalu.

Gugatan tersebut didaftarkan oleh kuasa hukum Wulan Guritno, Ficky Fernando dengan nomor 916/Pdt.G/2021/PA.JS.

Sidang cerai perdana Wulan Guritno dan Adilla Dimitri, rencananya bakal digelar pada 18 Maret 2021 mendatang.

Di tengah kabar perceraian itu, video lama Wulan yang membicarakan sosok sang suami mulai menjadi sorotan.

Seperti rekaman Wulan di program acara 'Yang Terungkap' pada awal 2020. Kala itu, Wulan mengatakan bahwa dirinya tak takut bila sang suami didekati perempuan lain.

Ibunda Shaloom Razade ini percaya bahwa pernikahannya dengan Adilla bisa selamat atau tidak, tergantung dari hubungan mereka sendiri.

"When it happens, it happens, when it doesn't happens, it doesn't happen. Aku prinsipnya kayak gitu," tutur Wulan.