Guru Agama Honorer Kebumen Bertemu Petinggi Kemenag, Gus Yaqut Sedang Tak Enak Badan

jpnn.com, JAKARTA - Kedatangan para guru agama honorer ke kantor Kementerian Agama tidak sia-sia.

Mereka diterima oleh para petinggi Kemenag di antaranya Sekjen Nizar, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani, Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Rohmat Mulyana, dan lainnya.

"Alhamdulillah komplit yang menerima kami. Namun, lebih komplit lagi kalau ada Gus Yaqut selaku Menag," kata pengurus Forum Guru Tidak Tetap (GTT) PAI Sekolah, Musbihin, kepada JPNN.com, Senin (22/3).

Dia mengungkapkan, pertemuan hari ini khusus delegasi Kebumen terdiri dari Komisi A DPRD, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), dan Forum GTT PAI Sekolah.

Dalam pertemuan itu, delegasi Kebumen ingin memastikan mendapatkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari kuota tambahan 27.303 yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

"Kami menginformasikan ke Kemenag bahwa Kebumen butuh PPPK guru PAI untuk 526 SD negeri dan 68 SMP negeri," ujar Musbihin.

Dia mengatakan, Pemkab Kebumen segera menyiapkan data by name by address agar secepatnya bisa diusulkan ke pusat.

Usai pertemuan, Musbihin mengaku sempat melipir ke ruangan Menag Yaqut Cholil Qoumas.