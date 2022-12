Hadapi Bonus Demografi, Menaker Ida: Kami Fokus Bangun Talenta Muda

jpnn.com, YOGYAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatkan aman memberikan perhatian besar pada pengembangan talenta muda di Indonesia.

Hal itu dilakukan untuk menghadapi bonus demografi para talenta muda.

Dia menilai para generasi muda apabila tidak bisa memanfaatkan talentanya dengan baik akan ada potensi penduduk usia produktif yang dikhawatirkan menjadi beban di masa bonus demografi dan setelahnya.

“Kami fokus membangun kapabilitas talenta muda untuk menghadapi pekerjaan yang akan muncul di masa depan,” kata Menaker Ida dalam acara Talent Talks yang bertajuk “Preparing For The Unknown Harnessing Technology to Unleash Creative Potential,” di Yogyakarta, Kamis (29/12).

Menaker Ida menjelaskan, program yang dilakukan Kemnaker dalam meningkatkan keahlian talenta muda melalui penggunaan teknologi pembelajaran jarak jauh.

Pembelajaran jarak jauh itu, kata dia, penting untuk mengikuti perilaku dan preferensi generasi muda yang melek akan teknologi.

Kemnaker, ujarnya, menaruh perhatian penting terhadap generasi muda dengan melakukan komunikasi dan kolaborasi.

Banyak pihak yang mengeluh sulit untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan nyambung dengan para generasi muda.