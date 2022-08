Hadir dalam Pembukaan Kuliah UMB, Anies Beri Pesan Penting untuk Mahasiswa

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpesan agar mahasiswa aktif di berbagai kesempatan, terutama di dalam perkulihan.

Menurutnya, aktif menjadi kata kunci untuk menguasai materi dengan baik.

Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam sambutan Pembukaan Perkuliahan Mahasiswa/i Baru Tahun Ajaran 2022-2023 Universitas Mercu Buana (UMB) pada Sabtu (27/8).

Baca Juga: Bawahan Anies Ini Pastikan Tak Ada Temuan Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI

“Aktif. Aktiflah di kelas. Aktiflah di luar kelas. Di dalam kelas menguasai materi dengan baik akademik, di luar kelas mengembangkan kepemimpinan, terlibat dalam kegiatan organisasi apapun. Organisasi yang berada di kampus adalah organisasi yang memberikan manfaat,” ujar Anies dalam sambutan yang diputar dalam pembukaan perkuliahan.

Anies mengatakan indikator paling sederhana jika menjadi mahasiswa yang baik adalah sibuk dengan berbagai aktivitas positif.

"Bila waktu Anda longgar, maka berharti-hatilah. Anda sedang memasuki rute yang hari ini tampaknya nyaman, tetapi di kemudian hari akan menghasilkan penyesalan. Lihatlah jadwal kuliah Anda. Jika Anda sibuk maka on the right track. Jika longgar waktunya, maka Anda on the wrong track,” tegasnya.

UMB menggelar acara Pembukaan Perkuliahan Mahasiswa/i Baru Tahun Ajaran 2022-2023 Universitas Mercu Buana selama dua hari berturut-turut; Jum’at (26/8) dan Sabtu (27/8) di Gedung Multimedia Kampus Meruya, Jakarta Barat.

Acara digelar secara hibrida tersebut dihadiri oleh Ketua Pengurus Yayasan Menara Bhakti (YMB), Nurani Pudjiastuti, Dipl. FM., Sekretaris Pengurus YMB, Muhammad Irfan, MM., Plt Rektor Universitas Mercu Buana, Dr. Harwikarya, MT dan Wakil Rektor, Dr. Hadri Mulya, jajaran Direktur, para Dekan di lingkungan UMB, dan 100 orang perwakilan mahasiswa dari program Sarjana, Magister dan Doktoral.