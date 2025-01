Hadir di Indonesia, Falscara Tawaran Kemudahan DIY Eyelash Extension

jpnn.com, JAKARTA - Pasar eyelash extension atau ektensi bulu mata di Indonesia makin berkembang.

Sebab, eyelash extension menjadi bagian penting dari rutinitas kecantikan karena mampu memberikan tampilan mata yang lebih tegas dan memikat.

Namun, perawatan eyelash extension di salon sering kali memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Melihat peluang itu, Falscara, salah satu produk unggulan dari KISS Products, Inc., sebuah perusahaan kecantikan global yang berbasis di Amerika Serikat kini hadir di Indonesia.

Vice President International Business KISS Products, Inc James Park menyatakan dikenal karena inovasi produk Do It Yourself (DIY), Falscara menghadirkan teknologi mutakhir yang memungkinkan konsumen menikmati pengalaman eyelash extension di rumah dengan hasil yang menyerupai perawatan profesional di salon.

Falscara telah berkolaborasi dengan Ash K. Holm, seorang Make-Up Artist ternama yang telah menangani sejumlah selebriti papan atas seperti Kim Kardashian, Ariana Grande, dan Shay Mitchell.

James menyebutkan dengan beragam penghargaan yang didapatkan, brand eyelash extension nomor satu di Amerika Serikat ini kini resmi hadir untuk memenuhi kebutuhan kecantikan masyarakat Indonesia.

“Kami sangat antusias membawa Falscara ke Indonesia, di mana tren eyelash extension sedang berkembang pesat. Kami ingin menghadirkan solusi kecantikan yang terjangkau dan berkualitas, sehingga konsumen Indonesia dapat menikmati produk inovatif ini dengan mudah,” kata

James.