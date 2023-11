Hadiri Pertemuan Pemimpin Transportasi se-ASEAN, Menhub Budi Bahas Kendaraan Listrik

jpnn.com, LAOS - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan ke Laos untuk menghadiri pertemuan para pemimpin transportasi se-ASEAN yang digelar pada 9-10 November 2023.

Dalam pertemua itu, mereka menyepakati komitmen ASEAN untuk memproritaskan pembangunan transportasi yang berkelanjutan guna mengatasi permasalahan lingkungan.

"Kami banyak membicarakan tentang transisi energi, ekosistem kendaraan listrik, digitalisasi, dan keberlanjutan," kata Menhub di Laos, Kamis (9/11) sebagaimana keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Sejumlah pertemuan yang dihadiri Menhub dalam dua hari kunjungan ke Laos, yaitu pertemuan tingkat pejabat senior transportasi atau 55th ASEAN Senior Transport Officials Meeting and Associated Meetings (STOM), dan pertemuan tingkat menteri se-ASEAN atau 29th ASEAN Transport Ministers Meeting and Associated Meetings (ATM).

Pertemuan itu diikuti para menteri transportasi dan pejabat senior transportasi negara anggota ASEAN dan delegasi dari mitra wicara ASEAN, yakni China, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa.

Menhub menyampaikan apresiasi dukungan dari semua negara anggota ASEAN karena sepakat untuk meningkatkan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV), misalnya stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik di ASEAN.

"Transportasi berkelanjutan merupakan salah satu priority economic deliverables (PED) dari sektor transportasi dalam Kemitraan Indonesia di ASEAN 2023," ucap Menhub.

Dia mengungkapkan negara ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan memiliki semangat yang sama untuk memperkuat konektivitas regional di kawasan ASEAN maupun dengan dunia internasional.