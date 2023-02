Hadiri Turnamen KWP Cup Mini Soccer 2023, HNW Sampaikan Harapan untuk Pers Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyampaikan harapan untuk pers Indonesia saat menghadiri pembukaan laga perdana KWP Cup Mini Soccer 2023.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di lapangan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (18/2).

Pimpinan MPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan apresiasinya kepada KWP atas penyelenggaraan kegiatan tersebut yang bertujuan untuk menyehatkan, mempersatukan dan mensolidkan sesama profesi wartawan se-Jakarta dengan tema besarnya, yakni 'We Are One'.

"Melalui olahraga yang baik maka para awak media ini akan memiliki tubuh yang sehat sehingga karya-karya jurnalis mereka pun akan sehat dan berkualitas," kata HNW.

Dia menilai kiprah para jurnalis nasional berperan sangat penting bagi perjalanan demokrasi bangsa Indonesia.

Apalagi sebentar lagi rakyat Indonesia akan menghadapi Pemilu 2024 yang digelar serentak untuk memilih presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurut HWN, peran jurnalis nasional tentu sangat diharapkan memberi warna yang menyehatkan dalam kontestasi demokrasi ini dengan warna profesionalitas, persatuan yang mensolidkan dan menyehatkan rakyat Indonesia menghadapi hajatan pesta demokrasi.

"Jika para jurnalis nasional tidak sehat, tidak sportif, saling berseteru, tentu saja akan berdampak pada pemberitaan dan kondisi sosial dan politik di tengah masyarakat sehingga jargon Hari Pers Nasional: Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat, tidak akan terwujud," ujar Anggota kOmisi VIII DPR itu.