Hadirkan Trilogi, The Dramma Rilis Ini Terlalu Indah Untuk Abadi

jpnn.com, JAKARTA - Band pop-punk asal Jakarta, The Dramma, menghadirkan lagu terbaru yang berjudul Ini Terlalu Indah Untuk Abadi.

Tidak sekadar single biasa, lagu tersebut merupakan pembuka dari trilogi cerita bertajuk Di Atas Tulisanku.

Grup beranggotakan Sanjie (vokal), Davry (gitar), Radhit (gitar), Permata (bass), dan Fadly Kidal (drum) itu ingin menghadirkan konsep trilogi yang menggambarkan perjalanan emosional melalui lagu-lagu.

Baca Juga: Adele Ungkap Rencana Rehat dari Dunia Musik

Proyek tersebut digarap The Dramma di bawah naungan DO IT! Artist & Music Management.

Ini Terlalu Indah Untuk Abadi merupakan lagu yang bercerita tentang kisah cinta yang terabaikan karena impian dan obsesi pribadi.

Lagu itu tidak hanya mengeksplorasi tema cinta dan ambisi, tetapi juga mengajak pendengar untuk merenungkan apa yang benar-benar penting dalam hidup.

Pada video musik, The Dramma menggandeng Totha Sihombing sebagai pemeran utama, yang beradu akting dengan Sanjie, sang vokalis.

Video musik Ini Terlalu Indah Untuk Abadi menjadi chapter pertama dalam trilogi yang direncanakan rilis dalam waktu satu bulan antara lagu pertama, kedua, dan ketiga.