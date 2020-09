Hamdalah, Novel Baswedan dan Keluarga sudah Sembuh dari Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan keluarganya akhirnya sembuh dari Covid-19. Novel mengatakan, dirinya dan keluarganya baru melakukan tes swab untuk melihat status kesembuhannya itu.



"Setelah menjalani isolasi selama sebelas hari, saya bersama dengan keluarga kembali melakukan tes swab. Alhamdulillah hasilnya sudah negatif," kata Novel saat dikonfirmasi, Selasa (8/9).



Saat disinggung kapan memasuki kantor KPK, Novel mengaku ingin secepatnya. Namun, Novel mengaku berkoordinasi dengan Puskesmas setempat.



"Karena kan anjurannya isolasi 14 hari. Pada dasarnya saya akan lihat dan tentunya saya akan hormati lah. Namanya isolasi kan dilakukan dengan optimal dan masalah penularan itu kan menjadi hal penting," kata Novel.

BACA JUGA: Bau Menyengat Menyeruak dari Kamar Indekos, Penasaran Lantas Dibongkar, Oh Ternyata



Seperti diketahui, Novel menyatakan dirinya dan keluarga positif Covid-19 saat dikonfirmasi pada Selasa (1/9). Anggota keluarganya adalah sang istri dan empat anaknya. Hanya satu anaknya yang tidak terjangkit Covid-19. (tan/jpnn)



Simak! Video Pilihan Redaksi: