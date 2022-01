Hanggini Pernah Unduh Aplikasi Online Dating, Cari Jodoh?

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Hanggini ternyata pernah mengunduh aplikasi online dating.



Bukan untuk mencari kekasih, tetapi Hanggini hanya penasaran dengan aplikasi pencari jodoh itu.



Dia mengaku belum pernah bertemu secara langsung dengan orang yang ada di aplikasi tersebut.



"Aku cuman pernah download yang swipe kanan kiri begitu. Itu lucu ya banyak recommendnya," ujar Hanggini di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Kamis (13/1).



"Cuman aku enggak pakai buat dating," imbuhnya.



Pemain film Geez and Ann itu hanya ingin tahu seperti apa aplikasi pencari jodoh tersebut.



Selain itu, dia juga ingin tahu pria yang berada di lingkungan tempat tinggalnya seperti apa.



"Aku penasaran saja kayak apa aplikasinya, terus yang near me mau tahu deket rumah tuh ada siapa," kata Hanggini.



Dia sendiri tampaknya tak tertarik mencoba peruntungan asmaranya melalui aplikasi tersebut.



Pasalnya, aktris 22 tahun itu takut dirinya dibohongi oleh lelaki yang dia temui di aplikasi dating online.



"Takut dibohongin, walaupun ada pengalaman kakak sepupu aku pacaran berkat online dating," tutur Hanggini.



Adapun Hanggini kini tengah berstatus jomlo setelah putus dari Junior Roberts. (mcr7/jpnn)