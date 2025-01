Hangtuah Jakarta Incar Kemenangan di Kandang Bali United Basketball

jpnn.com - Tim basket Hangtuah Jakarta diharapkan bisa meraih kemenangan di laga perdana IBL 2025 melawan Bali United Basketball.

Bertandang ke GOR Merpati, Denpasar, Rabu (15/1/2025) skuad asuhan Wahyu Widayat Jati diharapkan bisa meraih kemenangan.

Presiden tim Hangtuah, Gading Ramadhan Joedo menilai bahwa Fisyaiful Amir cum suis bisa meraih hasil apik di awal musim.

Dengan persiapan yang matang, rekrutan pemain asing yang didatangkan yakni Rakeem Christmas, Adonys Henriquez, dan Samuel Anu Itunu Dare Adewunmi terbilang solid.

Tidak heran dari manajemen kemudian punya target tinggi untuk bisa membawa tim berjuluk Jagoan Kebayoran Baru itu berbicara banyak di IBL 2025.

"Saya dan para pemilik berharap Hangtuah bisa menjalani start yang bagus karena target kami tinggi," ujar Gading.

Kiprah Hangtuah Jakarta dalam beberapa musim terbilang kurang apik seusai gagal menembus playoff.

Terakhir tercatat tim berjersei khas ungu itu melaju ke babak delapan besar pada IBL edisi 2022 sebelum akhirnya menyerah dari Satria Muda dengan skor 0-2 dalam sistem best of three series.