Harapan Rizky Nazar di Usia 26 Tahun: Harus Lebih Baik dan Hati-hati

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktor Rizky Nazar baru saja merayakan ulang tahun ke-26 pada Senin 7 Maret 2022.

Seiring bertambahnya usia, Rizky berharap bisa menjadi pribadi yang lebih baik.

Kekasih Syifa Hadju itu berharap dapat menjadi sosok yang lebih dewasa dan berhati-hati dalam mengambil keputusan.

"Harus lebih baik dan hati-hati dalam menjalani hidup," kata Rizky Nazar saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (8/3).

Bintang fiilm The Way I Love You itu mengatakan ada banyak kejadian yang dia lalui selama setahun ke belakang.

Salah satunya, ketika Rizky Nazar terjerat narkoba hingga ditangkap polisi, akhir tahun lalu.

Rizky menjadikan kejadian setahun ke belakang sebagai pelajaran.

Dia bersyukur selalu ada banyak orang yang mendukungnya hingga dia dapat melewati masa sulit dengan baik.