Harga Bahan Pokok Stabil, Mendag: Tak Perlu Khawatir Pasokan Banyak

jpnn.com, LAMPUNG - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa harga barang kebutuhan pokok (bapok) stabil menjelang Lebaran 2023.

Menurut Zulhas sapaan karib Mendag, harga bahan pokok cenderung turun, khususnya di Kota Metro, Lampung.

"Masyarakat dapat menghadapi Lebaran dengan tenang karena harga bapok terjangkau dan pasokannya banyak," ujar Zulhas seusai meninjau Pasar Cendrawasih di Kota Metro, Lampung pada Kamis (13/4).

Mendag Zulkifli Hasan pun mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang telah berhasil menjaga stabilitas harga dan pasokan bapok di momen Ramadan dan menjelang Lebaran.

Dia juga berharap sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan bapok dapat terus dipertahankan.

"Terima kasih Wali Kota Metro yang berhasil membuat harga bahan pokok semakin turun menjelang lebaran. Begitu juga kepada daerah lain, stok bapok banyak. Baru pertama kali menjelang lebaran, harga bapok mengalami deflasi,”ungkap Mendag Zulkifli Hasan.

Berdasarkan pantauan, beberapa komoditas turun harga dibanding seminggu sebelumnya.

Komoditas tersebut di antaranya telur ayam ras yang tercatat yang menjadi Rp 28 ribu per kilogram, bawang putih kating Rp 32 ribu per kilogram, cabai merah besar Rp 25 ribu per kilogram, dan cabai rawit merah Rp 25 ribu per kilogram.