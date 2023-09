Harga BBM Naik, Pertalite Bagaimana?

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pada 1 September 2023.

Dipantau dari laman resmi MyPertamina di DKI Jakarta ada empat jenis BBM yang mengalami kenaikan harga, yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex

Sebagai contoh harga BBM non subsidi Pertamina di DKI Jakarta adalah:

"Pertamax menjadi Rp 13.300 per liter atau naik dari yang sebelumnya Agustus Rp 12.400 per liter. Pertamax, Pertamax Turbo juga naik menjadi Rp 15.900 per liter, dari sebelumnya Rp 14.400 per liter pada periode Agustus 2023," tulis laman resmi MyPertamina.

Berikut ini harga BBM terbaru untuk Jabodetabek:

Pertalite: Rp 10.000 per liter (harga tetap, tidak mengalami kenaikan)

Baca Juga: Kadis Perkim Rohul Bantah Ada Penyimpangan dalam Pengadaan BBM

Pertamax: Rp 13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp 15.900 per liter