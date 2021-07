Harga CPO Jambi Naik Siginfikan, Jadi Sebegini...

jpnn.com, JAKARTA - Harga crude palm oil (CPO) Jambi kembali mengalami kenaikkan signifikan sebesar Rp 860 kilogram pada periode 9-15 Juli 2021.

CPO kini dibanderol Rp 9.742 per kilogram dari awalnya dari Rp 8.882 per kilogram.

Tidak hanya CPO, Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawitnya dan inti sawit juge mengalami kenaikan.

"Hasil yang ditetapkan tim perumus harga TBS dan inti sawit juga naik," ujar Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun, Sabtu (10/7).

Adapun inti sawit di periode kali naik Rp 198 per kilogram atau dari Rp 5.694 per kilogram menjadi Rp 5.792 per kilogram.

Menurut Putri, TBS naik Rp 119 per kilogram dari Rp 1.622 menjadi Rp 1.741 per kilogram.

Dia menyebut untuk harga CPO, inti sawit, dan TBS sawit beberapa peridode terakhir ini terus mengalami kenaikan.

"Kenaikan berdasarkan hasil keputusan dari kesepakatan tim perumus harga CPO di Jambi bersama para petani, perusahaan perkebunan sawit serta pihak terkait," katanya.