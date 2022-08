Harga Emas Hari Ini Pasti Bikin Investor Kegirangan

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas menetap sedikit lebih tinggi di akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB).

Kenaikan harga emas hari ini memperpanjang keuntungan pada hari kelima beruntun ditopang sentimen terhadap lowongan pekerjaan AS yang turun.

Kendati demikian, kenaikan investasi safe heaven dibatasi oleh USD yang lebih kuat.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di Divisi Comex New York Exchange, terdongkark USD 2,0 atau 0,11 persen menjadi ditutup pada USD 1.789,70 per ounce.

Emas sempat menembus level psikologis USD 1.800 di USD 1.804,95 per ounce.

Emas berjangka menguat USD 5,9 atau 0,33 persen menjadi USD 1.787,70 pada hari Senin (1/8) setelah terangkat USD 12,6 atau 0,71 persen menjadi USD 1,781,80 pada hari Jumat (29/7).

Data dari Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada hari Selasa (2/8) bahwa lowongan pekerjaan AS turun ke level 10,7 juta pada Juni dari 11,3 juta pada Mei. Kendati demikian, kenaikan indeks USD dan imbal hasil obligasi pemerintah AS membatasi pertumbuhan emas.

Indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik hampir 0,7 persen pada 105,95, tertinggi dalam sehari sejak reli 1,3 persen pada 5 Juli.