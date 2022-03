Harga Minyak Goreng Hari Ini di Jabodetabek, dari Curah hingga Kemasan Bermerek

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mengetok kebijakan baru bagi minyak goreng untuk meredam gejolak pasar.

Menko Perkonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan menggelontorkan subsidi minyak goreng curah Rp 14 ribu per liter.

Kemudian, harga minyak goreng hari ini seperti kemasan sederhana dan premium dapat menyesuaikan dengan nilai keekonomian yang ada.

Dilansir dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) harga minyak goreng hari ini di pasar-pasar adalah sebagai berikut:

1. Minyak goreng curah

- DKI Jakarta Rp 18.150 per liter

- Bogor Rp 17.250 per liter

- Depok 17.250 per liter

- Tangerang Rp 18.250 per liter

- Bekasi Rp 16.750 per liter

2. Minyak goreng kemasan sederhana

- DKI Jakarta Rp 19.750 ribu per liter

- Bogor Rp 16.500 per liter

- Depok Rp 19 ribu per liter

- Tangerang Rp 17 ribu per liter

- Bekasi Rp 20 ribu per liter.

3. Minyak goreng kemasan bermerek

- DKI Jakarta Rp 20 ribu per liter

- Bogor Rp 16.500 per liter

- Depok Rp 20 ribu per liter

- Tangerang Rp 17 ribu per liter

- Bekasi tidak tersedia

Di sisi lain, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menggandeng Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menjaga pasokan minyak goreng. Dia menegaskan tidak memberi ampun kepada mafia yang menyebabkan minyak goreng langka.