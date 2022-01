Harga Minyak Sawit Mentah Kembali Naik Signifikan, Jadi Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - Panitia Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit Provinsi Jambi Putri Rainun harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di Jambi pada periode 14-20 Januari 2022 mengalami kenaikan signifikan.

CPO naik Rp 974 per kilogram dari harga Rp 12.808 per kilogram menjadi Rp 13.782 per kilogram.

Putri juga mengatakan harga TBS sawit pun mengalami kenaikan Rp 160 per kilogram dari Rp 2.449 per kilogram jadi Rp 2.609 per kilogram.

"Hasil yang ditetapkan tim perumus selain harga CPO dan TBS kelapa sawit naik, namun untuk inti sawit periode kali turun sebesar Rp 138 dari Rp 10.813 menjadi Rp 10.675 per kilogram," kata Putri dalam keterangan persnya, di Jakarta, Sabtu (15/1).

Putri menyebut harga CPO, TBS, serta inti sawit ditentukan berdasarkan hasil keputusan dari kesepakatan tim perumus harga CPO di Jambi bersama para, perusahaan perkebunan sawit, serta pihak terkait.

Berikut daftar harga sawit yang lengkap:

1. Harga TBS untuk usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp 2.609 per kilogram

2. Harga TBS usia tanam empat tahun Rp 2.785 per kilogram