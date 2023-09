Harga Sawit Jambi Anjlok, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Tim perumus harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Provinsi Jambi mencatat ada penurunan signifikan pada komoditas itu pada periode 15-21 September 2023.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal mengatakan pihaknya menetapkan harga minyak sawit mentah (CPO) turun siginifikan Rp 259 per kilogram dari Rp 10.905 menjadi Rp 10.646 per kilogram.

Tim juga telah menyepakati harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit umur 10-20 tahun turun Rp 49 per kilogram dari Rp 2.414 menjadi Rp 2.365 per kilogram sedangkan inti sawit juga turun Rp 72 per kilogram dari Rp5.008 jadi Rp4.963 per kilogram.

"Harga TBS ini adalah harga yang diperuntukkan bagi petani yang telah jadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit di mana Pemerintah Provinsi Jambi membentuk perpanjangan tangan lewat satgas pemantau harga TBS kelapa sawit yang ada di daerah," ujar Agusrizal.

Berikut informasi selengkapnya harga TBS di Jambi:

1. Harga TBS sawit usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp 1.867 per kilogram

2. Harga TBS sawit usia tanam empat tahun Rp 1.973 per kilogram

3. Harga TBS sawit usia tanam lima tahun Rp 2.065 per kilogram