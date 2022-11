Hari Pahlawan, PDIP Ajak Akademisi Lintas Negara Berziarah di Makam Bung Karno

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama 33 akademisi dari berbagai negara melakukan ziarah kubur di makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Kamis (10/11) bertepatan di Hari Pahlawan.

Hasto mengajak akademisi itu berziarah di tengah aktivitas mereka menjalani Konferensi Bandung-Belgrade-Havana in Global History and Perspective bertajuk Whats dreams, what challenge, what projects for a global future yang tujuannya melakukan tapak tilas pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gerakan Non Blok (GNB).

Sebelum melakukan ziarah kubur, rombongan akademisi diperkenalkan satu per satu oleh inisiator dan Koordinator Konferensi Bandung-Belgrade-Havana Darwis Khudori.

Baca Juga: PDIP Desak Pemerintah Rehabilitasi Nama Bung Karno dan Meminta Maaf kepada Keluarga

Mereka antara lain ialah Annamaria Artner (Hungaria), Connie Rahakundini Bakrie (Indonesia), Isaac Bazie (Bukrina Faso/Canada), Beatriz Bissio (Brasil/Uruguay), Marzia Casolari (Italia), Gracjan Cimek (Poland), Bruno Drweski (Prancis/Polandia), Hilman Farid (Indonesia), Darwis Khudori (Indonesia/Prancis), Seema Mehra Parihar (India), Jean-Jacques Ngor Sene (Senegal/USA), Istvan Tarrosy (Hungaria), Rityusha Mani Tiwary (India), Nisar Ul Haq (India).

Di sisi lain, Hasto bersama sejumlah pengurus PDI Perjuangan di tingkat provinsi Jawa Timur serta kabupaten dan kota Blitar. Tampak juga Wali Kota Blitar Santoso di lokasi.

Setelah itu, Hasto kemudian memberikan sambutan di tenda utama. Sambutan Hasto hanya sedikit, sebab ia mengajak para akademisi untuk melakukan upacara sejenak di depan makam Bung Karno.

Baca Juga: Basarah Sebut Bung Karno Tunjukkan Kelasnya Sebagai Pahlawan Sejati Meski Dipenjara di Banceuy

Di sanalah, politisi asal Yogyakarta itu memberikan pernyataannya.

Berbicara dengan bahasa Inggris, Hasto menyampaikan kepada delegasi bahwa di makam sederhana ini merupakan tempat Bung Karno dikuburkan.