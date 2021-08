Harry Kane Beri Kode Soal Masa Depannya di Tottenham Hotspur

jpnn.com, LONDON - Striker Tottenham Hotspur, Harry Kane, menjadi komoditi panas di jendela transfer musim ini, dengan Manchester City sebagai klub yang paling berminat pada kapten timnas Inggris itu.

Pemain berusia 28 tahun tersebut masih menyisakan tiga tahun kontrak bersama Spurs, dan sempat menyatakan keinginannya untuk hengkang dari klub asal London itu di musim panas ini.

Namun, baru-baru ini Kane mengumumkan jika ia tetap bertahan di Spurs usai kepindahannya ke Man City gagal terwujud.

Melalui postingan di akun twitter pribadinya @HKane sang pemain menegaskan jika ia akan tetap berseragam Tottenham di musim ini.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. ?????



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1 — Harry Kane (@HKane) August 25, 2021