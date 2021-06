Haru Koesmahargyo Jadi Dirut BTN, Nixon Napitupulu Wadirut

jpnn.com, JAKARTA - Haru Koesmahargyo resmi menjadi Direktur Utama BTN, sedangkan Nixon LP Napitupulu menjabat sebagai Wakil Direktur Utama (Wadirut) BTN.

Keduanya lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Haru dinyatakan lulus fit and proper test OJK melalui Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 47/KDK.03/2021 pada 19 Mei 2021.

Sementara itu, Nixon dinyatakan lulus fit and proper test OJK melalui Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 48/KDK.03/2021 pada 19 Mei 2021.

“Benar mereka sudah lulus fit and proper test. Bapak Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Utama dan Bapak Nixon LP Napitupulu sebagai Wakil Direktur Utama,” ujar Corporate Secretary Bank BTN Ari Kurniaman di Jakarta, Kamis (3/5).

Ari mengungkapkan, dengan hasil ini Bank BTN optimistis dalam melangkah dan mencapai kinerja pada 2021.

“Kami yakin dengan tim direksi saat ini bisa mewujudkan Bank BTN menjadi The Best Mortgage Bank in South East Asia di 2025,” tukas Ari.(chi/jpnn)