Hasil BAC 2024: Cewek 23 Tahun jadi Semifinalis Pertama

jpnn.com - NINGBO - Cewek China berusia 23 tahun Wang Zhi Yi menjadi semifinalis pertama Badminton Asia Championships atau BAC 2024.

Tunggal putri peringkat sembilan dunia itu memastikan tiket Top 4 seusai bersusah payah menaklukkan ranking 13 dunia berkebangsaan Jepang, Aya Ohori.

Pada laga pertama perempat final di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Ningbo, Jumat (12/4) siang WIB, Wang menang rubber game 15-21, 21-12, 21-11, dalam durasi 65 menit.

Itu merupakan kemenangan ke-4 Wang dari tujuh pertemuan dengan Aya Ohori.

Di semifinal besok, Wang akan berhadapan dengan pemenang dari pertemuan An Se Young (Korea) vs He Bing Jiao (China).

Dua laga perempat final di nomor tunggal putri lainnya mempertemukan Han Yue (China) vs Akane Yamaguchi (Jepang), dan Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia) vs Chen Yu Fei (China).

Tak lama setelah Wang Zhi Yi masuk semifinal, China juga kembali bertepuk tangan setelah ganda putri terbaik dunia Chen Qing Chen/Jia Yi Fan memukul duo Jepang Rena Miyaura/Ayako Sakuramoto.

Chen/Jia menang rubber game 21-10, 18-21, 21-19. (bwf/jpnn)