Hasil dan Jadwal Pekan ke-4 Premier League: Everton Sempurna

jpnn.com, LIVERPOOL - Everton mencatat hasil sempurna setelah melakoni empat pertandingan awal Premier League.

Empat kali bertanding, empat kali menang. Sepanjang sejarah Premier League, baru kali ini Everton start seperti itu.

Kemenangan keempat tim asuhan Carlo Ancelotti diraih usai menjamu Brighton & Hove Albion di Goodison Park, Sabtu (3/10) malam WIB. Everton menang 4-2.

Everton pun untuk sementara berada di puncak klasemen dengan 12 poin, meninggalkan Leicester City (9) dan Liverpool (9) yang baru melakoni laga keempat Minggu malam dan Senin dini hari nanti.

2 - James Rodríguez has scored 2+ goals in a league game for the first time since March 2019, when he netted a hat-trick for Bayern Munich against 1. FSV Mainz 05 in the Bundesliga. Arrived. #EVEBHA pic.twitter.com/YmSH0LAXbE — OptaJoe (@OptaJoe) October 3, 2020