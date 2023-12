Hasil dan Klasemen Liga 1, Ada yang Unik

jpnn.com - KEDIRI - Laga lanjutan pekan ke-21 BRI Liga 1 2023/2024 kembali menghadirkan hasil imbang.

Dua tuan rumah, yakni Barito Putera dan Persik Kediri, masing-masing ditahan imbang tamu dengan skor 0-0, Sabtu (2/12).

Sebelumnya, pada Jumat (1/12), hasil imbang 0-0 juga dicatatkan oleh RANS Nusantara vs Persebaya Surabaya.

Laga Persik Kediri kontra Dewa United di Stadion Brawijaya, Kediri, pada Sabtu sore berakhir imbang 0-0.

Pada waktu yang bersamaan, Barito Putera juga ditahan imbang Borneo FC 0-0.

Dengan hasil ini, pergerakan posisi di klasemen sementara Liga 1 2023/2024 tak banyak terpengaruh.

Kondisi dengan hasil imbang 0-0 ini terhitung unik. Pasalnya, tiga laga awal pada pekan ke-21 ini beturut-turut menghadirkan skor yang identik.

Selanjutnya, laga pekan ke-21 Liga 1 2023/2024 pada Minggu (3/12) akan mempertemukan PSIS Semarang vs PSS Sleman, Persikabo 1973 vs Bhayangkara Presisi FC, dan Persija vs Persita.