Hasil, Jadwal, dan Klasemen Final Four Proliga 2023

jpnn.com - GRESIK - Hari ketiga Final Four Proliga 2023 di GOR Tri Dharma Petrokimia Gresik, Sabtu (25/2) sore ini bakal menghadirkan dua laga, salah satunya big match di sektor putri.

Juara bertahan Proliga Bandung BJB Tandamata bakal berhadapan dengan tuan rumah Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Pertandingan dimulai pukul 16.00 WIB.

Bandung BJB Tandamata saat ini berada di urutan kedua klasemen, sedangkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di puncak.

Gresik Petrokimia menang 3-1 dari Jakarta Pertamina Fastron, Jumat (24/2). Itu berarti Petrokimia mendulang tiga poin, Pertamina Fastron satu poin.

Sementara itu, Bandung BJB Tandamata di pertandingan pertama menang 3-2 dari Jakarta BIN. BJB meraih dua poin, Jakarta BIN berhak dapat satu poin.

Setelah big match Bandung BJB Tandamata vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di sektor putri, Final Four Proliga 2023 hari ini akan dilanjutkan dengan laga yang dijamin sengit, yakni di sektor putra Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator.

Final Four Proliga 2023 diikuti empat tim putra dan empat tim putri. Babak ini digelar di Gresik (23-26 Februari), Semarang (2-5 Maret), dan Surakarta (9-12 Maret).

Final Four Proliga memakai sistem kompetisi penuh, setiap tim akan bertemu dengan kontestan lainnya dua kali.