Hasil Liga Europa: OGS Kesal Sama Permainan Manchester United

jpnn.com, MANCHESTER - Juru taktik Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengecam penampilan para pemainnya saat mereka diimbangi AC Milan 1-1 dalam leg pertama 16 Besar Liga Europa di Old Trafford, Inggris, Jumat (12/3) dini hari WIB.

MU sempat kebobolan lebih dahulu setelah tendangan keras gelandang AC Milan Franck Kessie merobek jala gawang yang dijaga kiper Dean Henderson.

Namun gol tersebut dianulir usai wasit dan VAR melihat dan memutuskan Kessie melakukan perbuatan terlarang sebelum menyepak bola. Handsball!

Nah, shohibul bait akhirnya unggul melalui sundulan Amad Diallo di menit ke-50.

18 - At 18 years and 243 days, Amad Diallo is the youngest non-British player to ever score in major European competition for Manchester United. Notorious. https://t.co/VzJANe3AV5 — OptaJoe (@OptaJoe) March 11, 2021