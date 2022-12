Hasil Undian Babak Grup BWF World Tour Finals 2022: 7 Wakil Indonesia Masuk Grup Neraka

jpnn.com, JAKARTA - Hasil undian grup BWF World Tour Finals 2022 kurang begitu menguntungkan wakil Indonesia.

Tercatat 7 wakil yang bertanding di 5 sektor mendapat lawan tangguh mulai dari babak fase grup.

Dari sektor tunggal putra, dua wakil Indonesia yakni Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie satu grup di Grup B.

Nantinya Ginting dan Jojo -sapaan akrab Jonatan- akan berhadapan dengan lawan tangguh seperti Chou Tien Chen (Taiwan) dan Loh Kean Yew (Singapura).

Beralih ke sektor tunggal putri, satu-satunya wakil Indonesia Gregoria Mariska Tunjung juga mendapat undian yang kurang bersahabat.

Runner up Australia Open 2022 itu satu grup dengan peraih medali emas China, Chen Yu Fei, gadis ajaib Korea, An Se Young, dan juara All England 2022, Akane Yamaguchi.

Pada sektor ganda putra, dua wakil Indonesia yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto serta Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan tidak satu grup.

Fajar/Rian tergabung di Grup A bersama Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia), Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) dan Choi Sol Gyu/Kim Won Ho (Korea).