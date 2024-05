Hasil Undian Perempat Final Uber Cup 2024: Indonesia Jumpa Lawan Berat

jpnn.com - CHENGDU – Indonesia ketemu lawan tak mudah di perempat final Uber Cup 2024.

Berstatus peringkat kedua Grup C, Gregoria Mariska Tunjung dan kawan-kawan harus mendapat lawan juara grup dalam undian, dan itu adalah Thailand.

Indonesia menjadi runner up setelah dalam match terakhir Grup C di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, Rabu (1/5) siang WIB kalah dari Jepang 2-3.

Pada match pertama Indonesia menang 5-0 dari Hong Kong, dan mengalahkan Uganda 5-0 pada match kedua.

Sementara itu, Jepang menjadi juara grup setelah menang 5-0 dari Uganda dan 5-0 versus Hong Kong, 3-2 vs Indonesia.

Lawan Indonesia di Top 8, Thailand, merupakan juara Grup B.

Ratchanok Intanon dan kawan-kawan menang tiga kali dengan sempurna di pul tersebut; 5-0 vs Australia, 5-0 vs Malaysia, dan 5-0 vs Taiwan.