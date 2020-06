Hebat! Satgas TNI Sigap Memadakam Kobaran Api Dekat Bandara

Senin, 01 Juni 2020 – 20:45 WIB

jpnn.com, KONGO - Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas atau Satgas TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXIX-B Rapid Deployable Battalion (RDB) Mission de lOrganisation des Nations Unies pour La Stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO) berhasil memadamkan api yang berlokasi dekat lapangan udara atau bandara, Kalemie, Republik Demokratik Kongo, beberapa waktu lalu.

Komandan Satgas TNI Kolonel Inf Daniel Lumbanraja seperti dilansir dalam siaran pers Puspen TNI, Senin (1/6/2020), menjelaskan kejadian tersebut bermula ketika prajurit Satgas TNI sedang melaksanakan patroli pengamanan landasan pesawat udara yang merupakan bagian aset penting United Nation (UN)

“Pada saat berada di sekitar camp pengamanan bandara milik Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo (FARDC), tim patroli melihat percikan api yang bersumber dari kegiatan masyarakat yang membakar rumput kering, akan tetapi api tersebut membesar karena hembusan angin yang cukup kencang,” ujar Kolonel Daniel.

Menyikapi situasi tersebut, menurut Kolonel Daniel, tim patroli bersama tim siaga Satgas TNI yang dipimpin oleh Lettu Syaefudin segera bertindak untuk memadamkan kobaran api yang sudah menjalar hampir mendekati lapangan udara Kalemie.

Satgas TNI berhasil memadamkan kebakaran dekat bandara di Kalemie, Republik Demokratik Kongo. Foto: Puspen TNI

Baca Juga: Segenap Prajurit Satgas Yonif 411 Kostrad Sangat Bergembira Atas Perhatian Panglima TNI

Menurutnya, di dalam lapangan udara terdapat aset Pesawat UN, berupa pesawat tempur milik FARDC dan pesawat agensi lainnya.

“Selanjutnya tiga unit mobil tangki air diturunkan ke lokasi kejadian dan akhirnya api dapat dipadamkan. Untuk sementara waktu lokasi tersebut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” jelas Kolonel Inf Daniel Lumbanraja seperti dilansir dalam siaran pers Papen Satgas TNI Konga XXXIX-B/RDB Monusco, Lettu Laut (KH/W) Lilia Budiyanti.(fri/jpnn)