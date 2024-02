Hisense Gelar Program Football for Schools Untuk SD dan SMP di 50 Kota Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Hisense menyalurkan lebih dari 1000 pasang seragam tim sepak bola untuk tingkat SD dan SMP di berbagai kota Indonesia.

Program sosial pendidikan itu bertajuk "Football for Schools", sebagai wujud komitmen Hisense dalam mendukung perkembangan potensi dan bakat generasi muda sejak dini.

“Hisense sangat mendukung kemajuan generasi muda agar tidak hanya pintar di bidang sains dan teknologi tetapi juga unggul di dunia olahraga khususnya futsal,” kata President Director Hisense Indonesia Edison Li dalam keterangannya, Selasa (27/2).

“Untuk itu, melalui program ini kami harap dapat diterima dan bermanfaat serta lebih banyak lagi yang bisa kami raih untuk memberikan motivasi kepada generasi penerus bangsa, agar bisa terus berprestasi dan membuat bangga orang tua, sekolah bahkan negara."

Program “Football for Schools” sejalan dengan campaign Hisense, yaitu “Go Tech and Beyond”.

Program tersebut menyasar klub futsal di bawah naungan sekolah dari 50 kota di Indonesia, di antaranya Medan, Palembang, Batam, DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, hingga Denpasar.

SMPN 3 Tangerang menjadi salah satu sekolah yang beruntung mendapatkan seragam untuk klub futsalnya dalam program “Football for Schools”.

“Terima kasih kepada Hisense karena sudah mendukung tim futsal SMPN 3 Tangerang. Besar harapan kami dapat bekerja sama secara berkelanjutan dan semoga dengan adanya dukungan ini dapat memberikan semangat dan prestasi baru bagi siswa di SMPN 3 Tangerang” tutur Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMPN 3 Tangerang Rokhmat, Selasa.