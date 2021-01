Hollywood Berduka, Aktris Senior Tyson Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

jpnn.com - Hollywood kembali kehilangan akteis terbaiknya, yakni Cicely Tyson yang dikabarkan meninggal dunia pada Kamis, di usia 96 tahun.

Kabar kepergian Tyson diungkapkan pertama kali oleh manajernya, Larry Thompson, dalam sebuah pernyataan, dikutip Reuters, Sabtu.

Sepanjang 60 tahun kariernya, Tyson menghasilkan tiga Emmy dan Tony Award. Ia merupakan spesialis memerankan sosok wanita kulit hitam kuat yang terjebak dalam perjuangan hidup.

Tidak ada penyebab kematian yang diberikan. Tyson baru-baru ini menyelesaikan memoar, "Just As I Am," yang dirilis minggu ini.

Penampilan Tyson yang paling dipuji adalah lewat karya sejarah seperti film "Sounder" tahun 1972 di mana dia berperan sebagai istri seorang petani penggarap Louisiana.

Film itu membuat Tyson mendapatkan satu-satunya nominasi Academy Award, tetapi dia menerima Oscar kehormatan pada November 2018.

Dia juga memenangkan dua Emmy untuk film TV yang sama, "The Autobiography of Miss Jane Pittman" - satu untuk aktris terbaik dalam miniseri atau film dan satu untuk aktris tahun ini. Film 1974 meliput kehidupan wanita dari perbudakan hingga 1960-an.

Tyson dapat Emmy lagi 20 tahun kemudian untuk Oldest Living Confederate Widow Tells All."