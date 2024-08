Honda Akan Memasok Motor Listrik EM1 e dan Benly E ke Yamaha

jpnn.com, JAKARTA - Yamaha Motor Co., Ltd. dan Honda Motor Co., Ltd. akhirnya menyepakati kelanjutan kerja sama aliansi bisnis yang telah mereka bangun sejak 2016.

Kolaborasi awal di mana Honda memasok skuter tipe moped ke Yamaha secara OEM sejak Maret 2018.

Lantas, pada 8 Agustus 2024 kemarin kerja sama kedua perusahaan makin optimal, di mana Honda akan menjadi penyuplai motor listrik Yamaha sebagai produk OEM (Original Equipment Manufacturer) untuk pasar Jepang.

Nantinya, Yamaha akan me-rebadge dua motor listrik Honda, yakni EM1 e: dan Benly E: I.

Kedua perusahaan berharap aliansi bisnis yang dibangun bisa mengatasi berbagai tantangan yang akan dihadapi produsen sepeda motor, termasuk kepatuhan terhadap standar keselamatan dan peraturan emisi yang makin ketat, serta mengejar elektrifikasi.

Kerja sama itu fokus pada pasokan model skuter 50cc sebagai OEM, pengembangan bersama/pasokan OEM model skuter bisnis 50cc generasi berikutnya, dan kolaborasi menuju pemasyarakatan sepeda motor listrik dalam kategori Kelas-1.

Pada 2019, Yamaha dan Honda, bersama dengan Kawasaki Heavy Industries, Ltd. dan Suzuki Motor Corporation, mendirikan Swappable Battery Consortium for Electric Motorcycles.

Dari situ, mereka mencapai kesepakatan untuk standardisasi jarak tempuh dan waktu pengisian daya.