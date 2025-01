Honda City Hatchback RS Terbaru Meluncur, Harga Naik jadi Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) melakukan penyegaran pada salah satu modelnya, yakni City Hatchback RS.

Mobil pesaing Toyota Yaris itu hadir dengan pembaruan desain dan dukungan teknologi.

Direktur Penjualan dan Pemasaran serta Purnajual PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengatakan kendaraan itu hadir dengan pilihan warna yang lebih ekspresif, Electric Lime Metallic, dan tambahan dukungan teknologi.

"Dengan penambahan teknologi konektivitas yang membuat mereka selalu dapat terhubung dengan mobilnya melalui gadget," kata Yusak sebagaimana dikutip dalam siaran pers perusahaan di Jakarta, Senin.

Pembaruan desain pada ????? Honda City Hatchback RS mencakup Front Grille, New Front Under Spoiler, dan New Fog Light Garnish.

Aksen warna hitam ditambahkan pada atap mobil.??????? New Under Spoiler with Rear Diffuser ditambahkan di bagian belakang.

Side Sill Garnish dan velg 16 inci berwarna Berlina Black pada bagian sampingnya dirancang untuk menambah kesan sporty serta agresif.???????

Honda City Hatchback RS dilengkapi dengan dukungan Honda CONNECT, teknologi yang memungkinkan pemilik kendaraan terus terkoneksi dengan mobilnya.